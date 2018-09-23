Американские власти хотят осложнить процедуру получения разрешения на проживание в стране
В законопроекте, который подготовило министерство безопасности США, говорится, что «Грин-карт» не смогут получить мигранты, которые рассчитывают на правительственную помощь или которым такая помощь потребуется в будущем, — пишет издание Politoco. Речь идет о бесплатной еде, пособий по безработице и бесплатных лекарств. Критики такого шага говорят, что отказ мигрантам в помощи ничего не даст бюджету, а только разочарует многих людей.
Комментарии3
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compare 23 сентября 2018 | 10:39
вполне разумное решение...а как иначе? открыть "закрома" и сказать:кушать подано,садитесь жрать?(Вася,"Джентльмены удачи")....
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:01
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 11:06
Уж российских либеральных выродков, различного рода акционистов, гомосеков и тому подобных бездельников разочарует точно..