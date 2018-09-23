Американские власти хотят осложнить процедуру получения разрешения на проживание в стране

В законопроекте, который подготовило министерство безопасности США, говорится, что «Грин-карт» не смогут получить мигранты, которые рассчитывают на правительственную помощь или которым такая помощь потребуется в будущем, — пишет издание Politoco. Речь идет о бесплатной еде, пособий по безработице и бесплатных лекарств. Критики такого шага говорят, что отказ мигрантам в помощи ничего не даст бюджету, а только разочарует многих людей.