"Израиль опасается жесткой реакции России на инцидент с Ил-20 в Сирии"

Военный самолет-разведчик был сбит сирийскими ПВО, однако Минобороны России обвиняет в случившемся израильских военных. Как пишет газета Гаарец, в Иерусалиме не исключают, что Москва может запретить самолетам Еврейского государства летать над частью сирийской территории. Министр обороны Авигдор Либерман настаивает на том, что итоги переговоров по поводу этого инцидента свидетельствуют о хороших отношениях двух стран. Однако, отмечает Гаарец, глава военного ведомства маневрировал, цитата, «больше, чем пилоты российского Ила», — конец цитаты