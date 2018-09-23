Израиль опасается жесткой реакции России на инцидент с Ил-20 в Сирии
Военный самолет-разведчик был сбит сирийскими ПВО, однако Минобороны России обвиняет в случившемся израильских военных. Как пишет газета Гаарец, в Иерусалиме не исключают, что Москва может запретить самолетам Еврейского государства летать над частью сирийской территории. Министр обороны Авигдор Либерман настаивает на том, что итоги переговоров по поводу этого инцидента свидетельствуют о хороших отношениях двух стран. Однако, отмечает Гаарец, глава военного ведомства маневрировал, цитата, «больше, чем пилоты российского Ила», — конец цитаты
Комментарии40
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johnbmw Евгений Большаков 23 сентября 2018 | 10:36
Израиль опасается жесткой реакции России на инцидент с Ил-20 в Сирии / - им так жалко Воронеж????
lenin3 23 сентября 2018 | 10:40
johnbmw: нет,они боятся реакции Соловьева,Шейнина и Скобеевой,заплюют...
tvitov66 23 сентября 2018 | 10:42
lenin3: Израиль опасается жесткой реакции России на исчезновение в российских кранах воды ... и прально делает!
gordy 23 сентября 2018 | 10:56
"Израиль опасается жесткой реакции России на инцидент с Ил-20 в Сирии"
Кабы сгоряча Россия себе что-нибудь не отрезала?
michael_c 23 сентября 2018 | 11:02
"Гаарец" левацкая газета а в правительстве Израиля правые и крайне правые .
На роль выразителя опасений израильского руководства она явно не подходит ...
ly4_sveta 23 сентября 2018 | 11:10
gordy: Назло маме палец отморозит.
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:02
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detul 23 сентября 2018 | 10:57
johnbmw: Скорее им жалко Иерусалим.
kotbajune 23 сентября 2018 | 10:37
Как всё-таки глубоко и далеко видел А.С.Пушкин
"Однажды я созвал веселых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей;"
Да.
speculyant 23 сентября 2018 | 10:40
kotbajune: Ну да,негр презрительно о евреях... Хохма!
shmuel63 23 сентября 2018 | 10:45
speculyant: Не негр, а эфиоп, то есть, такой же семит, как еврей и араб
dvdd 23 сентября 2018 | 10:43
kotbajune: а мне больше нравится Лермонтов с его немытой Россией. Вот где действительно проницательный взгляд. Страна рабов, страна господ. Ничего не изменилось.
chimp2013 23 сентября 2018 | 11:00
kotbajune: Что "да"?!
Читай стих Пушкина весь,
Еврей то оказался прав, балбес:
ЧЕРНАЯ ШАЛЬ
Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил;
Прелестная дева ласкала меня,
Но скоро я дожил до черного дня.
Однажды я созвал веселых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей;
«С тобою пируют (шепнул он) друзья;
Тебе ж изменила гречанка твоя».
Я дал ему злата и проклял его
И верного позвал раба моего.
Мы вышли; я мчался на быстром коне;
И кроткая жалость молчала во мне.
Едва я завидел гречанки порог,
Глаза потемнели, я весь изнемог...
В покой отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.
ly4_sveta 23 сентября 2018 | 11:14
chimp2013: Браво! А для нынешних дремучих невежд главное
выдернуть фразу из контекста и начать ее мусолить в
своих низменно-примитивных интересах. И так езде и во всем.
kotbajune 23 сентября 2018 | 11:16
chimp2013: "Читай стих Пушкина весь,
Еврей то оказался прав, балбес: "
Наглый мойша, ты сам не дочитал до конца
"Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела."
Т.е. в результате еврейского доноса погибли гечанка (1 шт) и армянин (1 шт)
в этом и есть ваша еврейская правда
chichanik 23 сентября 2018 | 11:06
kotbajune:
Частный детектив еврейской национальности доложил - не один ты у неё, начальник,такие дела
А дальше?
Благородный герой завалил возлюбленную неверную гречанку
и её армянского любовника ...
Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.
Красавец ... нету тела, нет дела.
Кстати, приписывать слова и чувства персонажа- Пушкину - называется "передёргивать" ...
speculyant 23 сентября 2018 | 10:37
Да только им и жалко. :0(
putn_pnh 23 сентября 2018 | 10:38
Да ла-адно. Небендзя не случится.
tvitov66 23 сентября 2018 | 10:49
putn_pnh: Небендзя обязательно случится, она даже уже идет с востока до самых до окраин
nigilist1977 23 сентября 2018 | 10:39
Столько нефтегазобабла путин потратил на защиту асада, а теперь путина, словно лоха, подбил сам асад.
dvdd 23 сентября 2018 | 10:40
Очень жёсткая реакция. Действительно, на начал бы Кремль бомбить Воронеж
testmeter 23 сентября 2018 | 10:46
"Жесткая реакция" - это запор вместо обычного словесного поноса
alex_melnikov Алексей Мельников 23 сентября 2018 | 10:47
"Кузю" в Средиземное море снова пошлют - задымить Израиль )
venmud 23 сентября 2018 | 10:47
Вопрос, за что погибли, так и остался открытым. Значит там наверху это никого не .... .
shmuel63 23 сентября 2018 | 10:48
В древнем Египте у фараона заболел живот. Он призвал к себе лекаря. Тот выписал ему лекарство. Фараону не помогло. Лекаря казнили. И тогда фараон призвал к себе лекаря-еврея. Еврей сделал фараону клизму. Фараону помогло. Через 2 года у фараона опять заболел живот. Он сразу призвал к себе лекаря-еврея. Тот сразу сделал фараону клизму. Фараону помогло. Еще через 3 года у фараона опять заболел живот..Он опять призвал лекаря-еврея. Еврей опять сделал фараону клизму. Но фараону не помогло. Тогда фараон приказал поставить клизму лекарю-еврею. Еврею поставили клизму. Фараону помогло. И с тех пор так и повелось: Когда фараонам плохо, евреям ставят клизму. Гениальная фраза из комментариев на сайте "Эхо Москвы":"Мы живём плохо из-за евреев - слишком много их уехало…"
ivar1964 23 сентября 2018 | 10:48
//...Москва может запретить самолетам Еврейского государства летать над частью сирийской территории.//
Москва может это разрешить или запретить? Или Сирия "вернулась домой" в состав РФ? А как Москва запретит? Начнет обстреливать самолеты Хель-ха-Авир? А Москва подумала, что при этом будет с "ихтамнетами"? Израиль церемониться не станет.
detul 23 сентября 2018 | 10:54
ivar1964: Спокойно запретит. Объявит, по ливийскому примеру - закрытое небо. И если там появится израильский самолет, то его собьют. Всяко разно, а ракет для С-400 у России там больше, чем самолетов у Израиля. А наземная операция или десант Израилю не помогут. Так что "церемониться" придется. Просто прекратят летать.
ivar1964 23 сентября 2018 | 10:59
detul: Количество ракет не всегда является гарантией преимущества. К слову, Израиль во время "войны на истощение" не побоялся дать по морде СССР. Полагаю, сможет повторить.
lager23 23 сентября 2018 | 11:11
detul: такой же пафос можно было услышать когда СССР создал в Сирии сильнейшую ПВО... её не стало в течении пару дней, а генералы из Москвы дергали волосья на своих ж@пах в отчаянии, не правда ли?
Так зачем нам повторять этот урок, если вся сегодняшняя "супер" оборона ПВО "вскрывается" Томагавками?
leda53 23 сентября 2018 | 10:54
"Гаарец" серьезным источником не является. Левая, весьма беспринципная газета, она использует любой повод, чтобы тявкнуть что-нибудь такое, что не понравится правительству. Даже понимая, что несет пустое.
Это замечательное: "в Иерусалиме не исключают"... Поди спроси потом: "Кого имели в виду? Кто не исключает-то?". Да уж, в городе 900 тысяч народу, и кто-то наверняка что-нибудь "не исключает".
sensei54 23 сентября 2018 | 10:57
Это пишет газета Гаарец. А что пишет близкий к правительственным кругам Израиля журнал Бэсэдэр?
irinakingsize1 23 сентября 2018 | 10:59
\\Однако, отмечает Гаарец, глава военного ведомства маневрировал, цитата, «больше, чем пилоты российского Ила»\\
Маневрировал, маневриловал да не вывоманеврировал
piterrr 23 сентября 2018 | 10:59
"жёсткая реакция" от швали гэбистской?...Смешно...Для этой швали жизнь гражданина РФ ничего не стоит!...Для гопника важны только его параноидальные понты!!
multipulti 23 сентября 2018 | 11:00
получается , могли раздолбать -штаб , склад, гсм, радары, в ответ =0?
это уже не кинжал в зад!
lager23 23 сентября 2018 | 11:01
У Израиля на вооружении стоят F 35, а за спиной США .... они выкрутятся, в отличии от Путена загоняющего себя и всю страну в экономическо - политический тупик!
alexakimfaa 23 сентября 2018 | 11:02
Ничего страшного для Израиля не произойдёт - наши российские пропагандоны пошумят - пошумят, и на той жопе сядут..Ведь и "царь",и Шойгу "обвиняют" Израиль как-то странно - вот,вроде его самолёты "подставили" наш самолёт-разведчик!?,а сирийцы - недотёпы пульнули по нему ракетой..При этом умалчивают тот факт,что F -16 в момент крушения Ила были над своей территорией...
buzukin1905 23 сентября 2018 | 11:03
Яйца-то вам прищемят, не сомневайтесь. Што же касается способа, то возможны варианты - вплоть до полного отделения. Как там у вас - если покажется, што кто-то угрожает - стреляй? Так вы не только угрожаете - стреляете! И еще будете спрашивать - а нас-то за што? Вот сирийцы вам и впендюрят. Ну а мы просто посмеемся над этими разборками :)
Как там Голанские высоты поживают? Готовьтесь к возвращению, с извинениями, с уплатой компенсаций! Ой, мля, как кофелек-то пострадает, как жаба загрызет :) Больно!
chichanik 23 сентября 2018 | 11:14
buzukin1905: >> вплоть до полного отделения.
Хочется повторить вопрос довлатовского Миши
- Кому?
ly4_sveta 23 сентября 2018 | 11:08
Очередной гэбистский пропагандистский трюк. Кто
там кого, отчего и как опасается? Кедми ещё не мешало
бы послушать по поводу страхов, опасений и прочих
российских пиаровских ходов.
sir_sar 23 сентября 2018 | 11:14
Их страх вполне оправдан.
Уж кому, как не евреям, воспринимать божью заповедь "око за око" буквально.