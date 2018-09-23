Представители действующего главы Хабаровского края жалуются на нарушения во втором туре выборов

Штаб Вячеслава Шпорта подал два десятка обращений в Избирком. Его сотрудники утверждают, что кандидат от ЛДПР Сергей Фургал проводил незаконную агитацию как накануне, в день тишины, так и сегодня. Кроме того, звучат угрозы в адрес чиновников, а на некоторых участках фиксируются подвоз и подкуп избирателей, -сказали представители Шпорта Интерфаксу. В штабе Фургала говорят, что готовят свои жалобы. Они касаются нарушения военнослужащими тайны выборов. Они якобы фотографируют свои бюллетени, предположительно, чтобы отчитаться перед своими командами.