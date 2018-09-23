Представители действующего главы Хабаровского края жалуются на нарушения во втором туре выборов
Штаб Вячеслава Шпорта подал два десятка обращений в Избирком. Его сотрудники утверждают, что кандидат от ЛДПР Сергей Фургал проводил незаконную агитацию как накануне, в день тишины, так и сегодня. Кроме того, звучат угрозы в адрес чиновников, а на некоторых участках фиксируются подвоз и подкуп избирателей, -сказали представители Шпорта Интерфаксу. В штабе Фургала говорят, что готовят свои жалобы. Они касаются нарушения военнослужащими тайны выборов. Они якобы фотографируют свои бюллетени, предположительно, чтобы отчитаться перед своими командами.
Комментарии5
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venq 23 сентября 2018 | 10:40
В Хабаровском крае уже дело к вечеру. свяжитесь с ним, пожалуйста. дайте предварительный результат.
irinakingsize1 23 сентября 2018 | 10:54
Опять Эллке нервы делаете?
evgeny_biolog 23 сентября 2018 | 11:00
"жалуются на нарушения"
Если бы кандидаты были ближе к народу, не пришлось бы жаловаться на нарушения. Непопулярность в народе порядком на выборах не компенсируешь ...
oneoretwo 23 сентября 2018 | 11:01
...обкатывают новую выборную аферу: путингский шпрот или исчо какой нужный холуй подают побольше заявлений о "нарушениях", которые будут использованы в случае, если "что-то пойдет не так", или бабушка эля похерит всю эту писанину, когда все "так"...
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:02
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