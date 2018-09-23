Непогода в столице должна положительно отразиться на результатах московского марафона — организаторы соревнования
Непогода в столице должна положительно отразиться на результатах московского марафона, считают организаторы соревнования. Около получаса назад в Лужниках стартовал забег.
Сообщается, что участники могут бежать (по выбору) 10 или 42 километра. По словам организаторов, сегодня на старт вышли около тридцати тысяч человек.
Комментарии2
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rampa 23 сентября 2018 | 10:25
дождь с грозой и сильным ветром положительно отразятся на на результатах марафона? ))))
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:03
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk