Непогода в столице должна положительно отразиться на результатах московского марафона, считают организаторы соревнования. Около получаса назад в Лужниках стартовал забег.

Сообщается, что участники могут бежать (по выбору) 10 или 42 километра. По словам организаторов, сегодня на старт вышли около тридцати тысяч человек.