У так называемого «кремлёвского повара» Евгения Пригожина оказалось богатое криминальное прошлое.

Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев. В частности, речь идет о кражах, разбое, нападении на девушку и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, — отмечает агентство. Впервые он был осужден в 18 лет. Куйбышевский районный суд Ленинграда приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно за кражу. В откбре 1981-го Ждановский суд назначил ему 13 лет колонии усиленного режима. Пригожин вышел на свободу в 90-х и стал успешным предпринимателем. Его называли «другом президента Путина», хотя сам Владимир Путин это отрицал.

На днях США внесли Пригожина в черный список в рамках санкций за вмешательство в президентские выборы.