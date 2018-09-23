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10:04, 23 сентября 2018

У так называемого «кремлёвского повара» Евгения Пригожина оказалось богатое криминальное прошлое.

Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев. В частности, речь идет о кражах, разбое, нападении на девушку и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, — отмечает агентство. Впервые он был осужден в 18 лет. Куйбышевский районный суд Ленинграда приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно за кражу. В откбре 1981-го Ждановский суд назначил ему 13 лет колонии усиленного режима. Пригожин вышел на свободу в 90-х и стал успешным предпринимателем. Его называли «другом президента Путина», хотя сам Владимир Путин это отрицал.
На днях США внесли Пригожина в  черный список в рамках санкций за вмешательство в президентские выборы.

Комментарии

26

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traxau_okurka 23 сентября 2018 | 10:06

Логично. Дружком путина может быть только уголовник.

semia 23 сентября 2018 | 10:11

Это все есть в Википедии. Пригожин возможно водил несовершеннолетних Путину и другим любителям детей еще в Питере.

vezdehod 23 сентября 2018 | 10:21

Поэтому ВВП собирается вечно править Россией - иначе ...

vilingrad 23 сентября 2018 | 10:25

vezdehod: Каков поп, таков и приход. На этих лицах печать гнусных устремлений. Кондомы, одним словом:)

danko_durka 23 сентября 2018 | 10:27

semia: а у бабки данко1 и хохлотроллей бедное.

sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:05

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

igorrrpadlowitchs 23 сентября 2018 | 10:24

traxau_okurka: если кремль выгребная яма, то логично , что всё дерьмо там собирается!

tv_victim 23 сентября 2018 | 10:06

Ылита....

mchappy 23 сентября 2018 | 10:20

tv_victim: скажи мне, кто твой друг...

eduard53 23 сентября 2018 | 10:07

Прекрасная биография для видного члена кремлядской ОПГ ...

askol2016 23 сентября 2018 | 10:10

Пахан набирает в свою банду только преступников!

kochar 23 сентября 2018 | 10:14

Нами руководят ярые уголовники,а народ в большинстве то за этот маразм.
Вот и гадай: это глупость или рабство.

bmrt 23 сентября 2018 | 10:15

Дружбаны, однако...

irinakingsize1 23 сентября 2018 | 10:17

Не все перечисли.
\В 2004 году в Неве было найдено тело 25-летнего Дмитрия Соколова. Как утверждает ЦУР, молодой человек утонул именно после того, как его избил Пригожин. Причиной конфликта, предположительно, стало то, что Соколов после празднования на корпоративе оказался на борту ресторана-теплохода New Island в Петербурге, который принадлежал бизнесмену. Эти сведения ЦУР, как утверждается, получил из уголовного дела, которое было возбуждено после гибели Соколова.\\

lager23 23 сентября 2018 | 10:20

Кремлеботы ласково называют его — "папаша", ведь он кормит их кремлёвскими помоями каждый день!

gennomov 23 сентября 2018 | 10:23

Скажи кто твой друг.....?

abidas 23 сентября 2018 | 10:23

Грязные инсинуации госдепа и их приспешников, а
у прогрессивного человечества совсем другие сведения

vinidbi 23 сентября 2018 | 10:31

abidas: Того самого госдепа- что вам в штаны вечно гадит?!!!

ura_123 23 сентября 2018 | 10:25

Неудивительно... друХ лилипутина, да развеж он один.

hagana 23 сентября 2018 | 10:31

И кто бы сомневался ?!

emoss 23 сентября 2018 | 10:31

Я уже ничему не удивляюсь.
Против Путина ведь тоже было дело возбуждено, во времена его «деятельности» в Питере, под крылом Собчака. Окружение должно соответствовать.

doubleman 23 сентября 2018 | 10:31

по фене ботаешь?

demosua 23 сентября 2018 | 10:39

О таких фильм есть - Жмурки.

(комментарий скрыт)

irinakingsize1 23 сентября 2018 | 10:50

Вики, Пригожин: \\Учился[когда?] в Ленинградском химико-фармацевтическом институте по специальности «провизор-фармацевт»\\
Надо же! И химию хорошо знает......

nigilist1977 23 сентября 2018 | 10:55

Пригожин потом очень пригодится баланду варить Путину после Гааги.

delovoy_podolsk 23 сентября 2018 | 11:06

Да пусть хоть он трижды отсидел, не в этом дело, а дело в его качествах. Мы не знаем о нём практически ничего, судим по совокупности результатов эффективности всей группировки Путина. А эффективность отрицательная. Имея такой мощный ресурс, как государство, они его высосали бездумно и наплевательски. Показав всю свою немощь обращаться с госмеханизмом.

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