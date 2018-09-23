Второй тур губернаторских выборов могут отменить в Хакасии

Как утверждает агентство Байкал-24" со ссылкой на свои источники, на следующей неделе в Абакан может прилететь Владимир Путин, который назначит временно исполняющего главы республики. При этом, по сведениям агентства, оба кандидата, которые сейчас участвуют во втором туре – представитель КПРФ Валентин Коновалов и справедливоросс" Андрей Филягин – откажутся от дальнейшей борьбы за пост. Новые выборы в этом случае пройдут через три месяца. Действующий глава республики Виктор Зимин в пятницу объявил о том, что отказывается от дальнейшей борьбы за переизбрание. В первом туре он уступил кандидату от коммунистов.