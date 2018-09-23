Второй тур губернаторских выборов могут отменить в Хакасии
Как утверждает агентство Байкал-24" со ссылкой на свои источники, на следующей неделе в Абакан может прилететь Владимир Путин, который назначит временно исполняющего главы республики. При этом, по сведениям агентства, оба кандидата, которые сейчас участвуют во втором туре – представитель КПРФ Валентин Коновалов и справедливоросс" Андрей Филягин – откажутся от дальнейшей борьбы за пост. Новые выборы в этом случае пройдут через три месяца. Действующий глава республики Виктор Зимин в пятницу объявил о том, что отказывается от дальнейшей борьбы за переизбрание. В первом туре он уступил кандидату от коммунистов.
Комментарии7
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maximv 23 сентября 2018 | 10:16
Братки работают по беспределу. Но приятно что левым указали их место. Зюганов побурчит и заткнётся как обычно.
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:03
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
nehoroshiy 23 сентября 2018 | 10:26
Если система даёт сбой, то нужно переходить в режим ручного управления.Правило применяется не только в технических системах, но и в политических.
sandr 23 сентября 2018 | 10:37
Для режима обычное дело - проигрывая в шашки, начинают сразу играть в чапаева
leninec30 23 сентября 2018 | 10:42
Но по телевизору всё будет как надо, пропагандоны внесут свой вклад, но копеечка будет внесена в развал этого режима. Всё больше людей не верит путину.
ramses333 23 сентября 2018 | 10:50
Начало распада страны?
oneoretwo 23 сентября 2018 | 10:52
...заметался плешивый крысюк...
..оно и понятно - есть что терять...