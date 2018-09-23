Иран после теракта на военном параде вызвал в МИД представителей трёх европейских стран
Тегеран своими действиями дал понять, что может обострить отношения с Западом.
На ковёр в иранский МИД пришли послы Дании и Нидерландов, а также временный поверенный в делах Британии. Им попеняли на то, что силовые органы этих стран Евросоюза, по мнению Тегерана, плохо работают. И не преследуют террористические группы, которые как считают власти Исламской республики, укрываются в Европе и стоят за вчерашним терактом в Ахвазе на юго-западе страны. «Неприемлемо, что ЕС не заносит в черный список террористов, если они не совершают преступления на европейской земле», — заявил представитель иранского МИДа Бахрам Касеми. Послы выразили сожаление и обещали донести позицию иранского МИДа, сообщает ТАСС. Вчера во время военного парада несколько вооружённых мужчин за трибуной открыли огонь. Погибли 29, пострадали вдвое больше людей. Ранения у некоторых очень тяжёлые, число жертв может возрасти, сообщают иранские СМИ. Двух нападавших убили на месте, ещё столько же задержали. Тегеран связал теракт с действиями США и Израиля, а в финансировании террористов обвинил две страны Персидского залива, не упомянув их названия.
Власти США осудили теракт на военном параде в Иране. Госдепартамент выразил соболезнование и поддержку жителям Исламской республики. Осудил теракт и генсек ООН Антониу Гутерриш.
Комментарии10
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igorrrpadlowitchs 23 сентября 2018 | 10:13
Когда США начали душить этих исламистских фанатиков Европа решила уйти в сторону- вот теперь, на те пожалуйста! Против изгоев нужно только всем миром!
perestarok 23 сентября 2018 | 10:31
igorrrpadlowitchs: "Против изгоев нужно только всем миром!"
Да, вот как уничтожали индейцев в Северной и Южной Америках.
dm2 23 сентября 2018 | 10:38
perestarok: да-да, или как уничтожали и спаивали народы Сибири 300-400 лет назад
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:04
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
pavelmistery 23 сентября 2018 | 11:12
igorrrpadlowitchs: Да все жители арабских стран террористы. Сбросить на них ядерные бомбы и всё, нет проблем (с) псевдолиберал
severnaj 23 сентября 2018 | 10:15
Сами себе устроили терракт, чтобы обострить отношения с Западом, вызвать послов, показать какие они страшные в гневе. Наш малыш тоже так делает.
meteor1908 23 сентября 2018 | 10:21
А какие ваши доказательства?
vilingrad 23 сентября 2018 | 10:22
У Вовки евреи виноваты, у аятолл- европейцы...
Сами в белом:)
ugiazov 23 сентября 2018 | 10:57
Странно что Израиль не обвиняют. Или боятся наказания? Израиль быстро реагирует.
ly4_sveta 23 сентября 2018 | 11:02
Ну, да, вы плохо следите за террористами, которых
мы (Иран) выращиваем и отправляем во все цивилизованные
точки Земного шара, чтобы бороться против ваших
европейских ценностей, взрывая, убивая и уничтожая.
«Плохо» работает в Европе система перевоспитания
террористов, бандитов и прочих отмороженных фанатиков.)))
Виноват хоть кто, только не диктаторы, узурпаторы, вожди и
прочие любители тоталитаризма.