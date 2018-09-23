Иран после теракта на военном параде вызвал в МИД представителей трёх европейских стран

Тегеран своими действиями дал понять, что может обострить отношения с Западом.

На ковёр в иранский МИД пришли послы Дании и Нидерландов, а также временный поверенный в делах Британии. Им попеняли на то, что силовые органы этих стран Евросоюза, по мнению Тегерана, плохо работают. И не преследуют террористические группы, которые как считают власти Исламской республики, укрываются в Европе и стоят за вчерашним терактом в Ахвазе на юго-западе страны. «Неприемлемо, что ЕС не заносит в черный список террористов, если они не совершают преступления на европейской земле», — заявил представитель иранского МИДа Бахрам Касеми. Послы выразили сожаление и обещали донести позицию иранского МИДа, сообщает ТАСС. Вчера во время военного парада несколько вооружённых мужчин за трибуной открыли огонь. Погибли 29, пострадали вдвое больше людей. Ранения у некоторых очень тяжёлые, число жертв может возрасти, сообщают иранские СМИ. Двух нападавших убили на месте, ещё столько же задержали. Тегеран связал теракт с действиями США и Израиля, а в финансировании террористов обвинил две страны Персидского залива, не упомянув их названия.

Власти США осудили теракт на военном параде в Иране. Госдепартамент выразил соболезнование и поддержку жителям Исламской республики. Осудил теракт и генсек ООН Антониу Гутерриш.