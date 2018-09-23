Московский марафон стартовал несколько минут назад в столице
Как ожидается, в нем примут участие около 30 тысяч человек. В этой связи на ряде улиц и набережных в центре столицы будет закрыто движение автотранспорта. Участники марафона смогут выбрать одну из двух дистанций – на 10 или 42 км. Финишировать они будут там же, где и стартовал – в «Лужниках».
Комментарии2
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old_skull 23 сентября 2018 | 09:46
В тридцать раз больше, чем на митингах борцунов...
ansata 23 сентября 2018 | 09:48
Ласты с собой приносить или выдавать будут?