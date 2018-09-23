Московский марафон стартовал несколько минут назад в столице

Как ожидается, в нем примут участие около 30 тысяч человек. В этой связи на ряде улиц и набережных в центре столицы будет закрыто движение автотранспорта. Участники марафона смогут выбрать одну из двух дистанций – на 10 или 42 км. Финишировать они будут там же, где и стартовал – в «Лужниках».