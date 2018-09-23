Российский боксер Александр Поветкин проиграл бой британцу Энтони Джошуа
Поединок за титул чемпионата мира сразу по трем версиям прошел в Лондоне. Джошуа одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Российскому бойцу потребовалась небольшая медицинская помощь, однако детальный осмотр не выявил у Поветкина серьезных травм, передает ТАСС. У россиянина это второе поражение в карьере. На профессиональном ринге Поветкин одержал 34 победы.
Комментарии3
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traxau_okurka 23 сентября 2018 | 09:42
пометкеину и допинг не помог. Брит отпинал как щенка)))))))))))
aleksandr39 23 сентября 2018 | 09:42
Россия не смогла встать с колен .
belovnikita 23 сентября 2018 | 09:47
Скрепки разогнулись))