Российский боксер Александр Поветкин проиграл бой британцу Энтони Джошуа

Поединок за титул чемпионата мира сразу по трем версиям прошел в Лондоне. Джошуа одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Российскому бойцу потребовалась небольшая медицинская помощь, однако детальный осмотр не выявил у Поветкина серьезных травм, передает ТАСС. У россиянина это второе поражение в карьере. На профессиональном ринге Поветкин одержал 34 победы.