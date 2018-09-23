Челябинского священника, который погасил ипотеку пожертвованиями прихожанки, отстранили от служения
Церковный суд также возбудил дело против отца Александра (Грузлева). Как рассказали сайту «74.ru» в местной епархии, также провинившийся священнослужитель может лишиться сана. Отец Александр потратил 600 тысяч рублей, которые хотела завещать ему 78-летняя челябинка Анна Шестакова. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Прокуратура подготовила иск о взыскании денег через суд.
Комментарии4
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polsan 23 сентября 2018 | 09:35
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело.
Попы не подсудны за то, что их прихожанам влепили бы срок.
vedma2017 23 сентября 2018 | 09:40
Любопытно, а как он доходы указывал, когда ипотеку оформлял.
kir_pich_101 23 сентября 2018 | 09:40
Надо с колокольни его.
Если полетит, значит неподсуден.
zibex 23 сентября 2018 | 09:46
В интервью для издания Cerkvarium архиепископ Тельмисский Иов (Геча), отвечая на вопрос об усилении патриарха Варфоломея в Украине и сопротивлении, которое оказывает РПЦ МП, подчеркнул, что РПЦ не имеет права предоставлять автокефалию ни украинской, ни любой другой церкви, поскольку это прерогатива Константинопольского патриархата, как первого среди православных центров в мире. Архиепископ обратил внимание на то, что сама Российская церковь подтверждений своего статуса не имеет:
«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московскому архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», — отметил он.
Священнослужитель подчеркнул, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя. В Стамбуле Вселенский патриарх свт. Варфоломей одной фразой осадил главу российской церкви Кирилла - на встрече с ним, где было объявлено решение о предоставлении Украине Томоса, обращался к московскому священнику исключительно «Ваше Блаженство», чем показывал собственное старшинство.
Выяснилось, что РПЦ МП не имеет томоса и поэтому является самосвятами, по сути, сектой
https://vilni-novyny.blogspot.com/2018/09/tomos.html