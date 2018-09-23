Челябинского священника, который погасил ипотеку пожертвованиями прихожанки, отстранили от служения

Церковный суд также возбудил дело против отца Александра (Грузлева). Как рассказали сайту «74.ru» в местной епархии, также провинившийся священнослужитель может лишиться сана. Отец Александр потратил 600 тысяч рублей, которые хотела завещать ему 78-летняя челябинка Анна Шестакова. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Прокуратура подготовила иск о взыскании денег через суд.