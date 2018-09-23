Официальный Киев начал оценку имущества Украинской православной церкви Московского патриархата

Копию распоряжения о создании такой комиссии получили представители УПЦ от министерства культуры. Священники Московского патриархата, как передает РИА Новости, опасаются, что это первый шаг в процессе захвата собственности религиозных общин, которые поддерживают Москву. Ране Константинопольский патриархат направил своих представителей в Киев. Это объяснялось началом процесса предоставления автокефалии Украинской церкви.