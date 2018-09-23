Министерство обороны России намерено опубликовать сегодня детальные данные о гибели в Сирии самолета Ил-20
В частности, поминутную хронологию событий 17 сентября с информацией от радиолокационных средств ПВО. Российский самолет разведчик был сбит сирийской ракетой. В Минобороны настаивают, что под удар ид-20 подставили израильские самолеты, которые обстреляли сирийскую Латакию. В Москве добавили, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала. В Иерусалиме вину отрицают.
Комментарии5
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johnbmw Евгений Большаков 23 сентября 2018 | 09:33
поминутная хронология ... ПОЗОРА наших вкс_имени_утопленной_таксы ...
gordy 23 сентября 2018 | 09:34
@Министерство обороны России намерено опубликовать сегодня детальные данные о гибели в Сирии самолета Ил-20@
... а напротив - данные израильтян?
kir_pich_101 23 сентября 2018 | 09:43
johnbmw: Так же и Ералаш смотрится, захватывающе и ржачно.
Столько позора давно не видела наша "доблестная" армия.
kara 23 сентября 2018 | 09:47
и те и те стороны заинтересованные. первые задницы прикрыть, вторые и продолжить бомбить Сирию и боятся сделать рекламу российским ПВО, если их самолет собьют
russky77 23 сентября 2018 | 09:48
В этой публикации слово Израиль будет встречаться чаще других