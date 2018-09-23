В городе Армянске на севере Крыма снят режим чрезвычайной ситуации, введенный 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь. Он отметил, что в настоящий момент «все нормально», хотя и признал, что с повышением температур небольшой фон вредных веществ в воздухе присутствует. Однако с воскресенья ожидается похолодание, и власти уверены, что «все это будет в норме».