В городе Армянске на севере Крыма снят режим чрезвычайной ситуации
В городе Армянске на севере Крыма снят режим чрезвычайной ситуации, введенный 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь. Он отметил, что в настоящий момент «все нормально», хотя и признал, что с повышением температур небольшой фон вредных веществ в воздухе присутствует. Однако с воскресенья ожидается похолодание, и власти уверены, что «все это будет в норме».
Комментарии2
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mikluho_m 23 сентября 2018 | 09:28
Объект "Армянск" зачищен, перемещений живой силы нет. Всё нормально.
andy66 23 сентября 2018 | 09:44
Все! Можно дышать, товарищи!