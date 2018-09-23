Сегодня на ВЭБ арене в Москве будет один из главных матчей первого круга чемпионата России по футболу ЦСКА – Спартак

Сегодня на ВЭБ арене в Москве состоится один из главных матчей первого круга чемпионата России по футболу ЦСКА – Спартак.

За несколько недель ЦСКА превратился в фаворита дерби. Команда начинала сезон потеряв почти весь основной состав. Легионеры разъехались, ветераны закончили играть, а Головин перешел в Монако. Тем не менее, приобретенные впервые за последние годы игроки вместе с армейской молодежью сумели одержать несколько побед подряд в Премьер Лиге и свести вничью матч Лиги Чемпионов против чешской Виктории, уступая 0:2. В Спартаке, который проиграл подряд Тереку и Рапиду, скандалы перемежаются с неприятностями. Травма новичка Самуэля Жиго ослабила оборону, а ссылка в дубль Дениса Глушакова и Андрея Ещенко подорвала дух красно-белых. Команда плохо играет в атаке и с трудом забивает мячи, хотя и занимает второе место в таблице. Тем не менее – дерби это всегда особенный отдельно стоящий непредсказуемый матч в котором может произойти все, что угодно.

Матч 8 тура чемпионата России по футболу ЦСКА – Спартак начнется в 19 часов по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на платном канале Матч Премьер.