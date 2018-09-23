Митинг против жестокого обращения с животными пройдет сегодня в Томске

Томских защитников животных возмущает бездействие правоохранительных органов в ситуациях с жестоким обращением с животными, говорят организаторы митинга. Они намерены добиваться, чтобы полиция соблюдала требования соответствующей статьи Уголовного кодекса. Как рассказали инициаторы акции сайту «Томский обзор», за последние три года стало известно о 12 случаях жестокого обращения с животными. Но ни по одному факту не возбуждено уголовного дела. Никто не понес наказание. Кроме того, рассчитывают участники митинга привлечь внимание и в целом к ситуации, когда ежемесячно на улицу выбрасывается огромное количество животных. Такие случаи не определяет никакая статья закона, и, по всей видимости, к этой теме придется обращаться еще не раз, полагают зоозащитники. Непосредственным поводом к этому митингу стал случай с аргентинским догом, которого нашли повешенным на заборе детского сада. Заседание по этому делу переносилось уже трижды из-за, как цитируют объяснения чиновников сами активисты, «более приоритетных задач судьи».

Желающие, по словам организаторов, могут прийти на акцию с питомцем. Правда, он должен быть в наморднике, на поводке, а хозяин должен взять пакет для фекалий и воду.