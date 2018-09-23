В двух российских регионах проходит второй тур губернаторских выборов

В Хабаровском крае и Владимирской области за пост борются действующие губернаторы-единороссы и кандидаты от ЛДПР. Для победы им необходимо получить простое большинство голосов.

Сегодня же должны были пройти и выборы главы Хакасии. Но в пятницу действующий глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Голосование перенесли на две недели.

Между тем, местный портал «Байкал24» со ссылкой на источники сегодня пишет, что второй тур могут отменить. В аэропорту Абакана и в самой столице республики началась спешная подготовка к «рабочему визиту» в регион президента. По данным собеседников агентства, визит намечен на середину следующей недели. Предполагается, что Владимир Путин примет отставку Зимина и назначит на его место временного исполняющего обязанности. Кандидатура еще согласовывается в Москве. Одновременно, от участия во втором туре, как говорят источники агентства, откажутся два кандидата — Андрей Филягин и лидер выборной гонки, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. В результате, новые выборы состоятся уже через 90 дней, сообщает «Байкал24», предполагая, что подобный сценарий может быть использован и в других проблемных регионах страны, где ставленники Кремля и «Единой России» терпят поражения даже от технических кандидатов.

Впрочем, никаких официальных сообщений на этот счет пока нет.