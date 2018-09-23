Группа En+ Олега Дерипаски сообщила о «существенном прогрессе» в переговорах с Минфином США о снятии санкций
В компании в то же время отметили, что «еще много работы предстоит, чтобы достичь соглашения», передает Bloomberg. Агентство со ссылкой на источники отмечает, что соглашение подразумевает сокращение доли российского миллиардера в En+, но исключает выкуп части акций компании банком ВТБ, как предполагалось ранее. Представитель компании отказался от комментария.
Накануне Минфин США перенес на 12 ноября срок, до истечения которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых обязательств En+ и Русала.
Комментарии6
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ugiazov 23 сентября 2018 | 08:44
Дерипаска думал что американцы дурнее его.
romashka__ 23 сентября 2018 | 08:58
Дерипаске стыдно должно плясать под дудку путина. Американцы, как и россияне, не идиоты.
А вот те, кто засел в Кремле и оккупировал власть в России - без мозгов, без чести и без достоинства.
klegg 23 сентября 2018 | 08:51
Существенный прогресс заключается в том, что этот персонаж снял штаны и обильно смазался вазелином.
yralez 23 сентября 2018 | 08:53
Сколько отстегнули то ?
Из российского бюбжета.
compare 23 сентября 2018 | 08:55
"сдал,Берлага"...
ura_123 23 сентября 2018 | 09:02
Жжёт пацанов санкционный пакет,ох как прижигает)))) Но ведь санкции только на пользу,не так ли?