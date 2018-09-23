В Хакасии могут отменить второй тур выборов

В аэропорту Абакана и в самой столице республики началась спешная подготовка к «рабочему визиту» в регион президента, сообщает местный портал «Байкал24» со ссылкой на источники. По их данным, визит намечен на следующую неделю, ориентировочно, в среду-четверг.

Предполагается, что Владимир Путин примет отставку Виктора Зимина с поста главы Хакасии и назначит на этот пост временного исполняющего обязанности. Кандидатура еще согласовывается в Москве. Одновременно, от участия во втором туре, как говорят собеседники агентства, откажутся два кандидата — Андрей Филягин, который занял место Зимина, снявшегося в пятницу с выборов, и лидер выборной гонки, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. В результате, новые выборы главы республики состоятся уже через 90 дней, сообщает «Байкал24». Никаких официальных сообщений об этом пока нет.