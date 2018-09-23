В Хакасии могут отменить второй тур выборов
В аэропорту Абакана и в самой столице республики началась спешная подготовка к «рабочему визиту» в регион президента, сообщает местный портал «Байкал24» со ссылкой на источники. По их данным, визит намечен на следующую неделю, ориентировочно, в среду-четверг.
Предполагается, что Владимир Путин примет отставку Виктора Зимина с поста главы Хакасии и назначит на этот пост временного исполняющего обязанности. Кандидатура еще согласовывается в Москве. Одновременно, от участия во втором туре, как говорят собеседники агентства, откажутся два кандидата — Андрей Филягин, который занял место Зимина, снявшегося в пятницу с выборов, и лидер выборной гонки, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. В результате, новые выборы главы республики состоятся уже через 90 дней, сообщает «Байкал24». Никаких официальных сообщений об этом пока нет.
Комментарии9
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meteor1908 23 сентября 2018 | 08:40
А что, были сомнения в обратном? Никто не допустит постороннего человека в губернаторское кресло.
venmud 23 сентября 2018 | 08:56
meteor1908: А что у верблюда прямое?
eternity88 23 сентября 2018 | 08:57
meteor1908: А у вована классический цугцванг - что ни сделай, все хуже.
Отдаст Путин губернаторство коммунисту - признает публично, что путинские едросовские холуи - кретины и он сам мало чем их лучше, раз на таких ставку сделал;
не отдаст, заставив краснопузого "оппозиционера" покорно слить практически выигранные выборы - окончательно уничтожит "оппозиционный" образ своего многолетного надежного партнера - КПРФ, и даже самые тупые совки, ныне желудочно властью недовольные, поймут, что нет смысла зюгановским свои голоса отдавать.
vilingrad 23 сентября 2018 | 08:47
Пусть еще позабавляется- провести выборы, отменить выборы. Беспощадный и бесмысленный российский бунт разбираться не будет. Пока народец-богоносец спит, можно и побаловаться...
compare 23 сентября 2018 | 08:51
визит "ветеринара"?
niko1268 23 сентября 2018 | 08:55
Оооо.Вспомнил что кроме Асада, хохлов и трампа есть Хакасия))))) причем тогда когда его ставленника народ ссаными тряпками погнал))) Ща назначит бошарова из гру или друга Ротенберга очередного, назначатель. Пусть народ сам выбирает без всяких назначений
sergirusso 23 сентября 2018 | 09:02
Если просто - силы потрачены впустую на украинскую авантюру и их не хватает. Одним словом - обделались....
ly4_sveta 23 сентября 2018 | 09:08
Во что это гэбэшное ничтожество превратило
институт выборов, причём уже не скрываясь, ломая
нагло через колено? Клоунада, фарс, посмешище...
Уж, отменил бы совсем, и то честнее было бы -
назначил своего наместника и обирай-обдирай
крепостных, как липку, направляя все денежные
потоки в свою ненасытную утробу.
i_c_e 23 сентября 2018 | 09:31
Да чтож они так к Хакасии привязались? Агентурные сводки говорят что, если не губернатор из ЕдРо, отделятся на хрен и национализируют заводы РусАл?
Надо Путину себя назначить «временно исполняющим». Да и губернаторство «потянет», уверен, без отрыва от основного «производства». Или Шойгу. Глядишь, народ и клюнет на радужное будущее «ведущего региона» страны.