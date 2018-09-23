В Батуми торжественно откроется Всемирная шахматная олимпиада

Сегодня в Батуми состоится торжественная церемония открытия 43 всемирной шахматной Олимпиады.

Партии Олимпиады будут играться не в самом Батуми, а в 45 километрах от города в комплексе Черноморская арена Шеквитили на 10 тысяч мест. Ее построил грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили. Там уже успели побывать и дать концерты такие звезды, как Элтон Джон Аэжросмит и Эннио Морриконе. В ближайшие полторы недели арена будет отдана звездам шахмат. За нашу мужскую команду в частности сыграют претендент на мировую корону Сергей Карякин и чемпион мира Владимир Крамник, но победить будет чрезвычайно тяжело. В последний раз россиянам удалось это сделать 16 лет назад, а сейчас конкуренты стали еще сильнее. Прежде всего, это сборные США, Израиля и Индии. Говорят и о шахматном прорыве Играна. Нашим девушкам предстоит конкурировать с командами Китая, Грузии и Украины.

3 октября здесь же в Батуми, в рамках Конгресса ФИДЕ пройдут выборы нового Президента организации. В числе кандидатов бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.