В российских городах прошли акции против повышения пенсионного возраста

Их организовали КПРФ, «Левый фронт» и профсоюзы. Столичный митинг на проспекте Сахарова стал самым многочисленным из прошедших накануне мероприятий. По разным оценкам, в нем приняли участие от 3 до нескольких десятков тысяч человек.

Акция не будет иметь значительного эффекта, поскольку недовольные этим шагом не смогли организовать протеста нужного уровня, — сказал «Эху Москвы» политолог Кирилл Рогов. Кирилл Рогов добавил, что это недовольство также выливается в протестное голосование, но такое поведение тоже ни к чему не приводит.