Второй тур губернаторских выборов стартует в эти минуты во Владимирской области

В Хабаровском крае избирательные участки открылись, когда в Москве был час ночи.

В обоих случаях специалисты оценивают позиции действующих руководителей как довольно шаткие. Если глава Владимирской области Светлана Орлова, хотя и на несколько процентов, но все-таки опережала по итогам первого тура своего соперника, кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина, то в Хабаровском крае действующий руководитель, Вячеслав Шпорт, уступил оппоненту от той же ЛДПР Сергею Фургалу. Пока в соседнем Приморье разворачивался скандал со странным подсчетом голосов и последующей отменой итогов второго тура, хабаровский губернатор решил предложить своему сопернику пост первого зампреда областного правительства. Сообщалось, что Фургал дал согласие, но с выборов свою кандидатуру не снял. Даже больше, лидер партии Владимир Жириновский стал утверждать, что их кандидату угрожают и требуют сняться с выборов. Сипягину во Владимире, как писала пресса, «Единая Россия» предложила пост вице-спикера областного заксобрания. Хотя в ЛДПР это опровергали, сам оппонент Орловой, по данным РБК, снизил активность.

В Хакасии второй тур перенесли с сегодняшнего дня на 7 октября. Это связано с тем, что в пятницу от дальнейшей борьбы отказался действующий глава республики Виктор Зимин, который с серьезным разрывом уступил лидерство в первом туре коммунисту Валентину Коновалову.