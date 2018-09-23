МЧС предупреждает о дожде с грозой и сильном ветре, которые могут обрушиться в ближайшие часы на столичный регион
Непогоду рекомендуется переждать дома, а на улице обходить шаткие конструкции.
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Непогоду рекомендуется переждать дома, а на улице обходить шаткие конструкции.
Дмитрий Быков: Ленин никогда не находил наслаждения в репрессиях, в отличие от Сталина Все эти разговоры, что Ленин – это по определению антиутопия, по определению непрерывное насилие и угнетение, это не так. Потому что Ленин вообще настаивал на гипотетической, когда-то неизбежной отмене репрессивного аппарата…
Комментарии3
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lenin3 23 сентября 2018 | 07:41
При Собакне что ни дождь,то катастрофа.За ливневками надо следить и убирать"шаткие конструкции",но плитка по пиару и распилу для власти более первостепенна...
neyexo 23 сентября 2018 | 07:43
Если не ошибаюсь, столицу хотели перевести в Новую Москву или подальше
Забыли уже
sasass 23 сентября 2018 | 08:03
Шаткая конструкция - это власть , что ли...