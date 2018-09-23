Команда британского премьера Терезы Мэй начала подготовку к проведению в ноябре досрочных парламентских выборов

Толчком к принятию такого решения стал неформальный саммит ЕС в Зальцбурге, пишет газета Sunday Time со ссылкой на двух приближенных к главе правительства. Цель досрочных выборов — заручиться общественной поддержкой для нового плана действий по Brexit и сохранить за Мэй премьерское кресло. Также сообщается, что в окружении Мэй решили снизить внутреннюю оппозицию до предполагаемых выборов. По данным издания, один из ее приближенных заявил министрам, что Мэй, вероятно, уйдет в отставку будущим летом — чтобы члены кабинета не пытались сместить ее сейчас.