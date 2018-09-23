В двух российских регионах сегодня выбирают губернаторов

В Хабаровском крае голосование уже идет полным ходом. По данным краевого избиркома, к полудню по местному времени проголосовало почти 20% избирателей. Это примерно на 2% больше, чем в первом туре. За пост главы региона борются действующий губернатор Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.

В избирком между тем поступило несколько жалоб, которые касаются незаконной агитации в пользу Фургала в «день тишины». На заседании рабочей группы принято решение направить материалы для расследования в полицию. Представители ЛДПР, в свою очередь, тоже подали 10 жалоб на нарушения во втором туре.

Уже менее чем через полчаса участки откроются и во Владимирской области. Там на губернаторское кресло также претендуют

действующий губернатор-единоросс и кандидат от ЛДПР — Светлана Орлова и Владимир Сипягин.