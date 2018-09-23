Центр столицы сегодня перекроют в связи с проведением Московского марафона
Самый масштабный забег в России пройдет в этом году в шестой раз.
Более 30 тысяч человек примут участие в Московском марафоне. Ради них движение автомобилей с 7 утра и до 5 вечера ограничат на нескольких десятках столичных улиц, бульваров и набережных. Также изменятся маршруты наземного общественного транспорта в районах проведения забега. Стартовать и финишировать участники будут у «Лужников». Для соревнований подготовили две дистанции − классическая на 42,2 километра и короткая — 10 километров. Обе трассы пройдут по уже традиционным маршрутам по центральным улицам Москвы, с них открывается вид на главные достопримечательности столицы Москва-Сити, сталинские высотки, Большой театр, Кремль, Крымский мост и Храм Христа спасителя. Первыми в 9 утра стартуют спортсмены на хендбайках и спортивных колясках – они соревнуются в отдельном зачете, сразу после них, через 15 минут, начнутся основные забеги.
Московский марафон – единственный российский старт, вошедший в список квалификационных забегов чемпионата мира среди возрастных групп, который пройдет в 2020 году.
Комментарии2
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sasass 23 сентября 2018 | 07:36
Какую цель , интересно , преследует этот марафон , когда в стране бардак и власть рушиться..
blindpew_33 23 сентября 2018 | 07:49
Организаторы таких мероприятий в правительстве Москвы - реально крутые и талантливые ребята.
Вот чтобы с такой точностью и регулярностью попадать в "офигительную" погоду - это незаурядное везение.
Что ни велопробег или марафон, то либо ливень, либо мороз минус 30.
Впрочем, участников почему-то не жалко. Если прикинулся бараном и побежал в стадо, ни о чем не думая и не глядя в прогноз, то огребаешь вполне заслуженно, и даже еще мало.