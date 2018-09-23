Представители ЛДПР подали 10 жалоб на нарушения во втором туре выборов губернатора Хабаровского края

«В основном жалобы касаются нарушения военнослужащими тайны выборов. Проголосовав, они фотографируют свои бюллетени, чтобы, предположительно, отчитаться перед командирами», — сказал Интерфаксу представитель штаба кандидата от ЛДПР Сергея Фургала.

Ранее сообщалось, что в избирком поступило несколько жалоб, которые касаются незаконной агитации в пользу самого Фургала. Сегодня на заседании рабочей группы было принято решение направить материалы для расследования в полицию. Как ожидается, избирательная комиссия в течение дня должна принять решение либо о предупреждении кандидата, либо об административном производстве по фактам выявленных нарушений.

В Хабаровском крае сегодня проходит второй тур выборов главы региона. В первом туре Фургал и действующий губернатор Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», набрали практически равное число голосов.



Главу региона предстоит сегодня выбрать и во Владимирской области. Там участки откроются в 8 утра. На пост также претендуют действующий губернатор-единоросс Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.



Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что второй тур — это естественно для демократии.

Сегодня также должен был состояться второй тур в Хакасии, но его перенесли, поскольку кандидат от Единой России отказался от участия.