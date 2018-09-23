В российских городах прошли акции против повышения пенсионного возраста

Их организовали КПРФ, «Левый фронт» и профсоюзы. Столичная акция стала самой многочисленной из прошедших накануне. По оценке нашего корреспондента, в ней приняли участие около 10 тысяч человек. По данным полиции – 3 тысячи. В свою очередь, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов насчитал на митинге на проспекте Сахарова несколько десятков тысяч человек.

Этот вопрос необходимо было решать на всенародном голосовании, — сказал Удальцов во время своего выступления.

Акция была согласована. Между тем, на Арбате полицейские задержали активистов движения «Суть времени», которые собирали подписи против повышения пенсионного возраста. Всего, по данным портала ОВД-инфо, в автозаках оказались шесть человек. Как минимум на троих составили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. В итоге всех отпустили.