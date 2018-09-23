У берегов Нигерии пираты похитили 12 человек со швейцарского сухогруза

Судно Glarus с грузом пшеницы следовало из Лагоса к Порт-Харкоту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании-владельца.

Нападение произошло в 83 километрах от острова Бонни.

Отмечается, что компания сотрудничает с властями и специалистами, чтобы обеспечить оперативное и безопасное освобождение заложников.

Всего на корабле находились 19 членов экипажа. Их гражданство не уточняется. Известно только, что среди похищенных нет граждан Швейцарии.