Ежегодный марш левых «Антикапитализм — 2018» пройдет сегодня в Москве

Ожидается, что участники будут протестовать против экономического строя, нечестных выборов и повышения пенсионного возраста. Идею этой акции нестыдно поддержать, но её нужно было согласовать со вчерашней акцией КПРФ на проспекте Сахарова, — говорил корреспонденту «Эха Москвы» координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов.

Первый марш «Антикапитализм» прошел в 2001-ом году. Тогда Сергей Удальцов помогал его организовывать.