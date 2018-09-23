Ежегодный марш левых «Антикапитализм — 2018» пройдет сегодня в Москве
Ожидается, что участники будут протестовать против экономического строя, нечестных выборов и повышения пенсионного возраста. Идею этой акции нестыдно поддержать, но её нужно было согласовать со вчерашней акцией КПРФ на проспекте Сахарова, — говорил корреспонденту «Эха Москвы» координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов.
Первый марш «Антикапитализм» прошел в 2001-ом году. Тогда Сергей Удальцов помогал его организовывать.
Комментарии2
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begly_ 23 сентября 2018 | 06:40
Лучше бы работали так как ходят.
stopkran1969 23 сентября 2018 | 06:43
Ну что, Аврора и бронивечек?