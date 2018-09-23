Хабаровский избирком признал незаконным печатный материал с фото и интервью С.Фургала, распространенный в день тишины

Хабаровский избирком признал незаконным печатный материал с фото и интервью кандидата на пост губернатора края Сергея Фургала, распространенный в день тишины. Этот и другие агитационные материалы направлены в полицию. Речь также идет о размещении видеоролика в «Instagram» и агитации на большом экране на улице.

В Хабаровском крае сегодня проходит второй тур выборов главы региона. В первом туре Фургал и действующий губернатор Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», набрали практически равное число голосов.



Главу региона предстоит сегодня выбрать и во Владимирской области. Там участки откроются в 8 утра. На пост также претендуют действующий губернатор-единоросс Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.