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Эксклюзив Эха 06:03, 23 сентября 2018

Полиция задержала сборщиков подписей против повышения пенсионного возраста у Старого Арбата

Их было около шести человек, — сказал «Эху Москвы» очевидец событий, гражданский активист Сергей Лямишев.

На сайте движения «Суть времени» указано, что такого рода активисты собрали уже более миллиона подписей против повышения пенсионного возраста по всей стране

В Российских городах прошли акции против повышения пенсионного возраста. Их организовали КПРФ, «Левый фронт» и профсоюзы. Столичная акция стала самой многочисленной из прошедших накануне. По оценке нашего корреспондента, в ней приняли участие около 10 тысяч человек. По данным полиции – 3 тысячи. В свою очередь, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов посчитал, что на митинг на проспекте Сахарова пришли больше 50 тысяч человек.

Акция против повышения пенсионного возраста прошла в Москве на проспекте Сахарова. Это возмутительная мера, и деньги необходимо доставать из других источников, — сказал во время своего выступления глава КПРФ Геннадий Зюганов. Геннадий Зюганов добавил, что повышение пенсионного возраста не дает женщинам рожать детей и нянчить внуков.

Комментарии

2

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begly_ 23 сентября 2018 | 06:13

Если уже приняли решение, то теперь до 65 ти лет работать, протестовать и собирать подписи прийдется.

guerrilleros 23 сентября 2018 | 06:32

Такое ощущение , что читаю новости Локотской республики. "полицаи поймали мальчишку...."

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