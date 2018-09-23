Хабаровский избирком направил в полицию материалы о незаконной агитации в «день тишины» в пользу кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, сообщили «Интерфаксу» в краевой избирательной комиссии. В частности, речь шла о размещении видеоролика в «Instagram», распространении печатной продукции и агитации на большом экране на улице. Ранее избирком уже выносил одно предупреждение Фургалу.

Сегодня в Хабаровском крае проходит второй тур губернаторских выборов. Голосование началось в час ночи по московскому времени. Оба кандидата уже проголосовали.

Нового руководителя региона также предстоит выбрать во Владимирской области. Там участки откроются в 8 утра.

В Хабаровском крае лидеры первого тура набрали практически равное количество голосов. Либерал-демократа Сергея Фургала от действующего губернатора Вячеслава Шпорта отделили две десятые процента. Шпорт даже предложил Фургалу пост первого зампреда краевого правительства, тот согласился, но кандидатуру не снял. Издание «Проект» сообщало, что Кремль ведет подковерные переговоры с жириновцами о размене областей — за отказ от борьбы в Хабаровском крае партии якобы предлагался пост губернатора Курской области. Занять его мог бы занять глава думского комитета по спорту от ЛДПР Михаил Дегтярев. Во Владимирской области в первом туре действующая губернатор Светлана Орлова набрала 36 с половиной процентов голосов. Ей предстоит бороться тоже с либерал-демократом Владимиром Сипягиным. У него был 31 процент. Орлова по итогам голосования даже записала видеообращение, заявив, что «вроде бы старалась, но достучаться до многих не смогла». Причины поражения она обозначила так: «где-то не доглядела». Из Москвы, по данным РБК, курировать кампанию Орловой даже приехал начальник управления внутренней политики президентской администрации Андрей Ярин.

А вот в Хакасии второй тур голосования, ранее намечавшийся на сегодня, перенесен. Там разрыв между оппозиционным кандидатом и представителем власти оказался самым значительным. В пятницу из-за этого свою кандидатуру неожиданно снял губернатор Виктор Зимин.