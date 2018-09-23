Два матча пройдут сегодня в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу

В Санкт-Петербурге возглавляющий турнирную таблицу «Зенит» примет действующего чемпиона «Локомотив». Начало встречи в 16:30. В 19 часов в Москве на «ВЭБ-Арене» сыграют ЦСКА и «Спартак». Все билеты на игру проданы, ожидается 30 тысяч зрителей. Обеспечивать безопасность и соблюдение порядка будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и охранных служб.