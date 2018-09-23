Краснодар официально стал городом-миллионником

Соответствующее символическое свидетельство вручили главе города Евгению Первышову в ходе празднования 225-й годовщины со дня основания Краснодара. Он отметил, что на протяжении последних нескольких лет жители активно добивались присвоению городу этого статуса. Таким образом, Краснодар стал 16-м городом в России, население которого превышает миллион человек.