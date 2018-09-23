Краснодар официально стал городом-миллионником
Соответствующее символическое свидетельство вручили главе города Евгению Первышову в ходе празднования 225-й годовщины со дня основания Краснодара. Он отметил, что на протяжении последних нескольких лет жители активно добивались присвоению городу этого статуса. Таким образом, Краснодар стал 16-м городом в России, население которого превышает миллион человек.
Комментарии2
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ss2020 23 сентября 2018 | 05:22
городом-муравейником... со старой деревенской структурой...узкими деревенскими улицами...бетонными птицефабриками-спальными районами... и т.д. !!! т конечно первые классы - 1-Ф...))) отсутствием работы и беженцев со всей раисы! и коррупция, конечно как и везде!)))
begly_ 23 сентября 2018 | 05:22
Ну вот, теперь пора закладывать метро Грозный-Краснодар., через Лабинск.