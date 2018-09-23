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05:05, 23 сентября 2018

Группа En+ Олега Дерипаски сообщила о «существенном прогрессе» в переговорах с Минфином США о снятии санкций

В компании в то же время отметили, что «еще много работы предстоит, чтобы достичь соглашения», передает Bloomberg. Агентство со ссылкой на источники отмечает, что соглашение подразумевает сокращение доли российского миллиардера в En+, но исключает выкуп части акций компании банком ВТБ, как предполагалось ранее. Представитель компании отказался от комментария.
Накануне Минфин США перенес на 12 ноября срок, до истечения которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых обязательств En+ и Русала.

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