Шесть человек были задержаны в ходе «бессрочного протеста» в центре Москвы

Накануне активисты прошли шествием по Новому Арбату, затем на Старом Арбате развернули баннер «Свободу политзаключенным». Они также написали на брусчатке мелом «Хочу дожить до пенсии». Около театра Вахтангова их остановила полиция, которая выкатила на пешеходную улицу три автобуса, сообщает «Медиазона». По данным портала ОВД-Инфо, как минимум, на троих активистов составили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, после чего всех отпустили.

В Петербурге задержали семерых участников серии одиночных пикетов против пенсионной реформы. Вечером шестерых отпустили без протоколов. Еще одного, несовершеннолетнего, обещали отдать родителям.

Накануне во многих российских городах прошли акции против повышения пенсионного возраста. Самой многочисленной стала столичная. В ней, по оценке нашего корреспондента, приняли участие около 10 тысяч человек. Полиция насчитала втрое меньше. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов говорит, что на митинг на проспекте Сахарова пришли больше 50 тысяч.