Хабаровский избирком направил в полицию материалы о незаконной агитации в «день тишины»

Минувшим вечером поступило несколько жалоб касательно кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, сообщили «Интерфаксу» в краевой избирательной комиссии. В частности, речь шла о размещении видеоролика в «Instagram», распространения печатной продукции и агитации на большом экране на улице. Ранее избирком уже выносил одно предупреждение Фургалу.

В Хабаровском крае сегодня проходит второй тур выборов губернатора. Фургал и действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», набрали в первом туре практически равное число голосов.



Второй тур выборов пройдет сегодня и во Владимирской области. Там участки откроются в 8 утра. На пост также претендуют действующий губернатор-единоросс Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре они получили 36% и 31% соответственно.