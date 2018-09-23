Александру Поветкину потребовалась медицинская помощь после завершения боя с Энтони Джошуа

Российскому боксеру Александру Поветкину потребовалась медицинская помощь сразу после завершения боя с британцем Энтони Джошуа. Спортсмен сначала побывал в тяжелом нокдауне, а потом был отправлен в нокаут. Некоторое время ему пришлось дышать с помощью кислородной маски. Впрочем, в его команде говорят, что он не получил серьезных травм. При этом сам россиянин по ходу боя разбил сопернику нос.

Минувшим вечером Поветкин нокаутом в седьмом раунде проиграл Джошуа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону стояли три титула чемпиона мира по престижным версиям. Таким образом, он не сумел вернуть звание, с которым расстался в 2013 году.