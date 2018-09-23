В Швейцарии пройдет общенациональный референдум

На него вынесены три вопроса. Два из них посвящены продовольственной политике — суверенитету страны в этой сфере и импорту экологически чистых и произведенных с соблюдением этических норм продуктов, а третий — развитию сети велодорожек. Согласно опросу, на безусловное одобрение граждан может рассчитывать только «велосипедная инициатива», которую поддерживают около 70% респондентов. Предлагается закрепить в конституции страны важное значение велодорожек.