В Швейцарии пройдет общенациональный референдум
На него вынесены три вопроса. Два из них посвящены продовольственной политике — суверенитету страны в этой сфере и импорту экологически чистых и произведенных с соблюдением этических норм продуктов, а третий — развитию сети велодорожек. Согласно опросу, на безусловное одобрение граждан может рассчитывать только «велосипедная инициатива», которую поддерживают около 70% респондентов. Предлагается закрепить в конституции страны важное значение велодорожек.
Комментарии1
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yralez 23 сентября 2018 | 04:55
Велодорожки, Конституция....... кремлевская банда обмочилась.
Со смеху.