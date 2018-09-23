Зоозащитники рассказали о голодающих полицейских лошадях в Саратов
Как сообщила порталу «Саратов 24» местная жительница, животные даже не реагировали, когда к ним подошли. «Одни кости торчат. Ситуация ужасная. Полицейские над ними просто издеваются», — утверждает женщина. По данным портала, служебные лошади находятся в одном помещении (а у них отдельная конюшня на ипподроме) уже несколько месяцев, они не гуляют, за ними не убирают. Между тем, публично осмотревший животных профессор-ветеринар не заметил признаков того, что их не кормят. Журналист Елена Налимова написала во «ВКонтакте», что волонтеры несколько раз привозили в ведомственную конюшню корм, причем сначала проблем не было, но сейчас туда никого не пускают. По ее данным, в понедельник саратовская полиция официально объявит о судьбе лошадей.
Комментарии2
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j_partizan 23 сентября 2018 | 04:44
Распродали бы, если содержать не в состоянии.
eduard1958 23 сентября 2018 | 05:33
В атмосфере всеобщего маразма даже кони дохнут!