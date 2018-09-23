В Ереване сегодня пройдут выборы мэра

Это первые выборы в стране после смены власти и избрания премьер-министром Армении бывшего оппозиционера Никола Пашиняна. В выборах участвуют восемь партий и четыре партийных блока. По мнению местных наблюдателей, основная борьба развернется между кандидатом от партии премьер-министра «Гражданский договор» комедийным актером Айком Марутяном, руководителем парламентской фракции «Царукян» Наирой Зограбян и кандидатом от блока «Луйс» министром юстиции Артаком Зейналяном. 9 июля мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку.