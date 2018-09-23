В Хабаровском крае стартовал второй тур выборов губернатора

Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени (1.00 мск). В бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от «Единой России» и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал. В первом туре оба кандидата набрали почти равное количество голосов. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

Второй тур главы региона пройдет сегодня и во Владимирской области. Там голосование начнется в 8 утра. На пост также претендуют действующий губернатор-единоросс Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре они получили 36,42% и 31,19% соответственно.