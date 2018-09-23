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03:17, 23 сентября 2018

У берегов Нигерии пираты похитили 12 человек со швейцарского сухогруза

У берегов Нигерии пираты похитили 12 человек со швейцарского сухогруза. Судно Glarus с грузом пшеницы, следовало из Лагоса к Порт-Харкоту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании-владельца. Нападение произошло в 83 километрах от острова Бонни. Отмечается, что компания сотрудничает с властями и специалистами, чтобы обеспечить оперативное и безопасное освобождение заложников.
Всего на корабле находились 19 членов экипажа. Их гражданство не уточняется. Известно только, что среди похищенных нет граждан Швейцарии.

Комментарии

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com30 23 сентября 2018 | 03:37

Великая морская держава Швейцария!

tonight 23 сентября 2018 | 03:40

Русские суда никогда не ходят под своим флагом у берегов Африки. Помнится в прошлый раз российское судно было под Панамским флагом в целях безопастности но это их не спасло

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