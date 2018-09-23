Вашингтон выразил поддержку и сочувствие Тегерану после теракта на военном параде в Ахвазе

Как заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт, американцы «солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом». «США осуждают все акты терроризма и потерю невинных жизней», — отметила она. По последним данным, жертвами атаки стали, по меньшей мере, 29 человек, 60 получили ранения. Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за случившееся лежит на «региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах».