Москва готова взять на себя расходы по строительству газопровода «Северный поток — 2»
Москва готова взять на себя расходы по строительству газопровода «Северный поток — 2», если иностранные инвесторы откажутся от сотрудничества из-за американских санкций. Такие гарантии дал Владимир Путин в ходе своего визита в Германию, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. «Миллиардные вложения, которые позволят сохранить жизненно важный для России газовый бизнес, с точки зрения Москвы представляются целесообразными», — отмечает немецкое издание. В пресс-службе «Газпрома» в ответ на запрос РБК отказались комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у России есть такая возможность, но Москва надеется, что «такое хулиганство не случится».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
stalin_vsegda_zhiv 23 сентября 2018 | 03:34
//у России есть такая возможность//
Ну да, пенсионеры будут подыхать от голода без пенсий, но «Северный поток-2» Россия построит.
salut__521 23 сентября 2018 | 03:38
//Москва готова взять на себя расходы...//
....и конечно все доходы. Ну губа у Москвы не дура, тем более что расходы лягут на плечи быдло-налогоплательщиков, а доходы - в карманы коррумпо-озёрщиков.
com30 23 сентября 2018 | 03:40
//Москва готова взять на себя расходы по строительству газопровода «Северный поток — 2»//
Да запросто, только отменит выплату пенсий вообще и введет налог на жизнь.
Кто хочет жить, пусть платит налог Грязьпрому.