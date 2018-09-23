Москва готова взять на себя расходы по строительству газопровода «Северный поток — 2», если иностранные инвесторы откажутся от сотрудничества из-за американских санкций. Такие гарантии дал Владимир Путин в ходе своего визита в Германию, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. «Миллиардные вложения, которые позволят сохранить жизненно важный для России газовый бизнес, с точки зрения Москвы представляются целесообразными», — отмечает немецкое издание. В пресс-службе «Газпрома» в ответ на запрос РБК отказались комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у России есть такая возможность, но Москва надеется, что «такое хулиганство не случится».