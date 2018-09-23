Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа в чемпионском поединке

Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Поединок состоялся минувшим вечером на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он завершился победой британца нокаутом в 7-м раунде. Поветкин потерпел второе поражение в карьере при 35 победах. Джошуа одержал 22-ю победу на профессиональном ринге.