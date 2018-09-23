Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа в чемпионском поединке
Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Поединок состоялся минувшим вечером на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он завершился победой британца нокаутом в 7-м раунде. Поветкин потерпел второе поражение в карьере при 35 победах. Джошуа одержал 22-ю победу на профессиональном ринге.
Комментарии4
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dwon 23 сентября 2018 | 02:37
Для Эха Москвы это самая приятная новость.
alladinov_03 23 сентября 2018 | 02:59
dwon: «Для Эха Москвы это самая приятная новость»
А ты, портяныч, не мог не начинать свою стандартную ублюдочную вонь? Тебе, уроду гнойному, подмываться религия не велит? Ты почему, гаденыш селихерский, так Россию ненавидишь?
alexisgross_082018 23 сентября 2018 | 03:06
alladinov_03: Да ладно кус с этим убогим. ты бы слышал коменты продюсера и эксперта с Матч!Боец 4)) Но что закономерно - на канатах жопой к верху повис Поветкин, хотя чудики с Матча ожидали обратного.
alexisgross_082018 23 сентября 2018 | 03:00
dwon: Это закономерность ;)) И не надо дуть щеки как эксперты с Матц ТВ - да Саша одной левой. да Энтони чмо а не боксер ; А начиная с 5 Витязь только воздух молотил и дышал как паровоз)) И решающие 2 минуты .