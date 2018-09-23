МИД Ирана вызвал представителей Великобритании, Дании и Нидерландов в связи с терактом на военном параде в Ахвазе

Его ждертавами стали, по последним данным 29 человек, еще около 60 пострадали. Как сообщает агентство ИРНА, иранская сторона назвала неприемлемым то, что в государствах Евросоюза правоохранительные органы не преследуют «террористические группы», на которые Тегеран возлагает ответственность за атаку.

По данным ИРНА, европейские дипломаты выразили сожаление в связи с нападением в Ахвазе и обещали проинформировать руководства представляемых ими стран о позиции иранских коллег.