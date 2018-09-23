МИД Ирана вызвал представителей Великобритании, Дании и Нидерландов в связи с терактом на военном параде в Ахвазе
Его ждертавами стали, по последним данным 29 человек, еще около 60 пострадали. Как сообщает агентство ИРНА, иранская сторона назвала неприемлемым то, что в государствах Евросоюза правоохранительные органы не преследуют «террористические группы», на которые Тегеран возлагает ответственность за атаку.
По данным ИРНА, европейские дипломаты выразили сожаление в связи с нападением в Ахвазе и обещали проинформировать руководства представляемых ими стран о позиции иранских коллег.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eniro 23 сентября 2018 | 02:45
Это круто. Какой грозный Тегеран то. А есть -ли взаимообязывающие договора? Нету? А зачем тогда западникам тратить на это деньги? Зато всем известно, что "арестованных участников протестов в Иране могут обвинить в "неприязни к Богу", и приговорить к смертной казни."