Китай считает сотрудничество с Россией в военной сфере нормальной практикой в международных отношениях, и США не имеют права вмешиваться. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан, вызвавший американского посла Терри Брэнстеда. По словам китайского дипломата, послу США было сделано «серьезное представление» в связи с санкциями Вашингтона из-за покупок Пекином российского оружия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Чжэн пообещал, что КНР предпримет все необходимые меры для решительной защиты своих национальных интересов, и предупредил, что «США должны немедленно исправить ошибки и отозвать свои так называемые санкции, в противном случае они понесут всю ответственность».