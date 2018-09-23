Китай считает сотрудничество с Россией в военной сфере нормальной практикой в международных отношениях
Китай считает сотрудничество с Россией в военной сфере нормальной практикой в международных отношениях, и США не имеют права вмешиваться. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан, вызвавший американского посла Терри Брэнстеда. По словам китайского дипломата, послу США было сделано «серьезное представление» в связи с санкциями Вашингтона из-за покупок Пекином российского оружия.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Чжэн пообещал, что КНР предпримет все необходимые меры для решительной защиты своих национальных интересов, и предупредил, что «США должны немедленно исправить ошибки и отозвать свои так называемые санкции, в противном случае они понесут всю ответственность».
Комментарии2
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salut__521 23 сентября 2018 | 03:03
Не соображу, в чём проблема? Никто Китай не захватывает, не оккупирует, не перекрывает ему природный кислород, а если американцы не хочут кормить спевшихся с фашистами коммуняк из своего экономического кармана, так это их сугубо личное дело...
stalin_vsegda_zhiv 23 сентября 2018 | 03:12
Китай может считать все, что угодно, но санкционной дубиной по башке будут теперь видимо получать вместе со своим братом-акробатом, с которым из социализма в буржуазный капитализм намылились, а в результате попали в мировую империалистическую мясорубку, управляемую тайной мировой закулисой.