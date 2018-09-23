В двух регионах России сегодня проходят вторые туры губернаторских выборов

В Хабаровском крае участки открылись час назад, во Владимирской области голосование начнется в 8 утра.

В Хабаровском крае во второй тур вышли действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В первом туре Фургал опередил своего конкурента на 0,19%. Вскоре после первого тура Шпорт предложил конкуренту должность своего первого заместителя. Фургал согласился, однако снимать свою кандидатуру с выборов не стал.

Во Владимирской области противником действующего губернатора-единоросса Светланы Орловой также стал кандидат от ЛДПР — Владимир Сипягин. В первом туре они набрали 36,42% и 31,36% соответственно.

Источники РБК сообщили, что так же, как и в Хабаровском крае, сопернику действующего главы региона была предложена политическая сделка — пост вице-спикера собрания. Но в ЛДПР заявили, что не намерены снимать своего кандидата с выборов.