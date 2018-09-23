Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина нокаутом в седьмом раунде
Бой прошел минувшим вечером на лондонском стадионе «Уэмбли». Таким образом, Джошуа защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации.
Комментарии3
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sandro_007 23 сентября 2018 | 01:27
Дождался пока Саша вымотается и вырубил. Чувствуется, что нигерийский носорог пришел всерьез и надолго.
tks 23 сентября 2018 | 01:41
Очередная "победа русского оружия"! Бокснаш!! Да здравствует полная и безоговорочная деградация путизма перед проклятым Западом во всех сферах деятельности!
zemljanka 23 сентября 2018 | 01:52
Вот гад.
Но - поздравляю победителя. Так принято.
Отыграться нашему богатырю.